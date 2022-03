Franceville : le général Olery conduit à sa dernière demeure

Décédé le 11 février 2 022 à Libreville, le général d'armée Honoré Olery, ancien commandant en chef de la gendarmerie nationale, a été inhumé samedi à Franceville. La dépouille était arrivée la veille dans l'après-midi – après notamment des honneurs militaires rendus au Camp Gros-Bouquet de Libreville. D'abord un office religieux en la cathédrale Saint-Hilaire. Puis, l'exposition du corps en sa résidence située non loin du Palais de justice de Masuku. C'est dans le recueillement que les délégations – militaires et civiles venues d'autres localités du Gabon et d'ailleurs – ont défilé devant le catafalque sur lequel reposait la bière couverte du drapeau vert-jaune-bleu, pour un ultime hommage. En présence du gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga et du maire de Franceville, Joachim Lekogho.

Le défunt a totalisé 46 ans et 6 mois de service d'armes. Au nom de la gendarmerie, corps qu'il a intégré en juin 1967, le commandant de la Légion-Est, le colonel Félicien Mouketoui a dit que l'ancien “Com'Chef” fut “un être remarquable, un chef militaire dévoué et un digne fils du Gabon”. Passionné d'accordéon, il laisse une grande famille et des proches inconsolables. Grand officier dans l'Ordre national du mérite gabonais, il était aussi commandeur dans le même Ordre en France.

N.O

Libreville/Gabon