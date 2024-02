Franceville : Le délégué spécial dévoile sa feuille de route aux médias locaux

Le délégué spécial de la commune de Franceville, Christian Ndjogho Cognot, a échangé mardi 27 février 2024 avec les représentants et correspondants des différents organes de presse au niveau de Franceville, à savoir Gabon 1ere, L’Union, Télé Africa, Radio Masuku.

Au centre des échanges, la feuille de route du premier citoyen de Masuku, qui se veut être un bréviaire pour le temps restant de la transition. Les challenges du délégué spécial sont la décharge publique, la mise en place des sites de cimetières municipaux, le transport urbain municipal, la poursuite de l’aménagement de Masuku 2, la propreté et l’embellissement de la ville en mettant un accent sur le système de ramassage d’ordures, les aires de jeux, la bibliothèque numérique, les travaux d’ouverture de voiries pour désengorger certains quartiers enclavés de Franceville, et bien d’autres. Ladite feuille de route étant fournie, l’accompagnement professionnel, des hommes et femmes des médias locaux, a été vivement sollicité.

« Nous allons rapidement nous mettre au travail, pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en synergie toutes les activités que nous aurons à mener pendant la transition », a signifié Christian Ndjogho Cognot. Avant de poursuivre « Nous comptons énormément sur les autorités de la transition qui ont mis en ligne de mire dans leurs projets, l’amélioration des conditions de vie des populations, la restauration de la dignité des populations ». Par la voix de Guy Madjoupa Sangouetaba, journaliste à radio Masuku, la presse locale a rassuré de son accompagnement à l’action de l’Etat dans cette partie du Gabon, pour une meilleure visibilité.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon