Franceville : Lancement du challenge sportif inter compagnies de la Garde Républicaine

Sur instruction du président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le Lieutenant-Colonel, commandant de détachement de la Garde Républicaine de Franceville, Fernand Claude Mizère a procédé mardi 18 juin 2024, au lancement officiel de la première édition du challenge sportif inter compagnies, dénommé ‘Commandant en chef en second de la Garde Républicaine’.

C’était au stade d’Ongali, dans le deuxième arrondissement de Franceville. Un challenge qui va rassembler pendant deux semaines les trois unités opérationnelles de la Garde Républicaine, notamment, la compagnie du palais, la compagnie de commandement de service, l’unité spéciale et la section d’Etat-Major, autour du football, basketball, volleyball, de la marche commando, du tire à la corde et de la course d’orientation en pleine forêt.

L’objectif est de raffermir les liens entre la hiérarchie et les soldats ainsi que entre les différentes unités de détachement de Franceville. Mais également de favoriser la cohésion en dehors des missions opérationnelles et la détente, après d’intenses activités professionnelles. « Le commandant en chef en second de la garde Républicaine vous a fait le plaisir de partager des activités sportives. Ce sont des moments de convivialité, d’échanges, qui visent à raffermir les liens… », a rappelé le Lieutenant-Colonel Mizère. Au terme du challenge, des trophées et des prix seront décernés aussi bien aux vainqueurs en groupes qu’individuels.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon