Franceville: la SEEG dans l’effervescence de sa journée annuelle

Bureau directoire et agents de la Direction région-Est de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) pour le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Lolo étaient fête le week-end écoulé. Ils ont pris d’assaut la place des fêtes de de la capitale pronvinciale du Haut-Ogooué, Franceville, pour célébrer la journée annuelle de la SEEG autour de leurs clients et des partenaires économiques. Une journée marquée très animée marquée qui a permis de rassembler les participants autour d'un même idéal. Ils ont brisé les barrières à travers des séances de fitness, sport collectif et art martiaux, cross..., expositions-vente avec la participation des partenaires tels que Ogar-vie, BGFI, Essig, le Gourmet et bien d’autres, concours de danse inter établissements ; et une méga tombola qui a permis aux participants de remporter plusieurs lots. tout a été pensé pour que ces moments de retrouvailles aient un cachet particulier.

Pour le directeur région-est, c’est l’occasion pour les employés de retrouver la cohésion et l’esprit d’équipe « C’est ici l’occasion pour nous de créer un moment d’échanges et de renforcer notre sentiment d’appartenance à la SEEG. Cette démarche permet d’insérer un peu plus l’entreprise dans le tissu social local, en droite ligne avec la mission de service public qui lui est dévolue », a insisté Juvenal Awori Onanga. Ladite journée a été rendue possible dans le Haut-Ogooué avec l’appui de la Sobraga, principal sponsor de l’événement.

N.O.

Franceville/Gabon