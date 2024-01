Franceville : Journées scientifiques de l’USTM

Les résultats des recherches scientifiques présentés au grand public Le vice-recteur de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM), Pr Patrick Mikala a ouvert mercredi 24 janvier 2024, à l’auditorium de Mbaya, en lieu et place du recteur empêché, les travaux de la deuxième édition des journées scientifiques de l’USTM. Travaux placés sous le thème : "Sciences et développement : de la production scientifique à la valorisation sociétale et économique".

Ces journées qui se déroulent du 24 au 26 janvier 2024, sont une opportunité de plus, offerte aux enseignants-chercheurs des sciences fondamentales, sciences techniques de l’ingénieur, sciences économiques, sociales et humaines, d’échanger sur les problématiques de développement, à partir des résultats issus de leur recherche. A cet effet, c’est l’occasion pour ces derniers de partager les résultats de leurs recherches, mais également d’édifier l’assistance sur l’impact sociétal et économique de leurs activités de recherche. Les assises ont vu la participation d’une entreprise gabonaise d’Energies, notamment, le groupe Rebirth Consulting, représenté par son président directeur général, Parfait Duffy Bibang, qui a fait une présentation des métiers exercés au sein du groupe.

A l’échelle nationale, treize institutions sont représentées, à savoir l’agence nationale des parcs nationaux, le centre national de recherche scientifique et technologique et bien d’autres. Sur le plan international deux institutions notamment, l’Université de Tunis et l’Université Thomas Sankara du Burkina Faso, prennent une part active aux travaux. Quatre-vingt-un résumés, dont 66 en communication orale et 15 en communication affichée, ont été retenus au terme d’un traitement. « La recherche scientifique est le moteur de l’innovation technologique qui est un levier incontournable du développement et de la création des richesses. Cet événement se tient après la tenue du 8eme conseil d’Université qui a adopté une nouvelle offre de formation avec l’implication des acteurs socio-économiques ainsi que la réorganisation des structures de recherche au sein de notre université », a indiqué Pr Patrick Mikala.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon