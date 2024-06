Franceville : bientôt une passerelle ultra moderne équipée de lampadaires avec Wifi à Makana

Mandatée par le Président de la transition, chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema, l’organisation non gouvernementale (ONG) ‘Tous ensemble pour l’égalité des chances’, présidée par Patrick Mba-Nze est à pied d’œuvre à Makana, dans le 4eme arrondissement de Franceville, depuis jeudi 20 juin 2024, dans le cadre du lancement des travaux de la passerelle qui part de Makana au bord des rails.

Cette passerelle ultra moderne, longue de 120 mètres va remplacer le pont de fortune construit de façon artisanale par le chef de quartier et les riverains, il y a plusieurs années. Un pont à l’allure de cascade qui a même jeté au sol, les membres de l’ONG lors, de leur passage. Sort subi par les riverains au quotidien. Mais, dans un mois et demi, délai d’exécution des travaux, ces chutes ne seront plus qu’un mauvais souvenir. D’autant plus que la passerelle qui permettra de relier le quartier Makana à son extrémité du bord des rails, sera construite de façon moderne, par les techniciens de l’ONG, "Tous ensemble pour l’égalité des chances". Ladite passerelle sera dotée de lampadaires, bancs des sur les bords, d’un jardin et du Wifi.

Une première à Masuku. De fait, c’est autour d’un rituel traditionnel de bénédiction, fait par le chef du quartier Makana, Philippe Boundouo et ses notables, que le démarrage des travaux a été effectif. A cet effet, les travaux, conduits par Maurice Eyeghet, ainsi que les techniciens ont été présentés aux ancêtres, aux entités de la nature et à la nature elle-même.

« Voici ces gens sont là pour travailler la passerelle, laissez-les travailler sans incident et que le travail arrive à son terme », a signifié le chef. Non, sans manifester sa joie « J’ai toujours gardé espoir qu’un jour les autorités viendront moderniser cette passerelle. Nous sommes très reconnaissants aux dirigeants du CTRI. Tous les habitants de Makana les remercient de tout cœur. Nous souhaitons que le Président de la République vienne lui-même inaugurer la passerelle », a déclaré Philippe Boundouo. Pour l’exécution des travaux, L’ONG s’est attelé à recruter des manœuvres sur place.

« Nous voulons la franche collaboration des jeunes qui travaillent avec nous, pour terminer ce chantier au plus vite et pouvoir aller attaquer d’autres. Car nous avons 70 passerelles au total à réaliser», a signifié Maurice Eyeghet. Au moins trois autres passerelles identifiées à Franceville feront également l’objet des travaux.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon