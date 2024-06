Fougamou : l'appel de Guy-Bertrand Mapangou à soutenir le CTRI

Le week-end écoulé, à l'appel de Guy-Bertrand Mapangou, fils de la localité, les populations de Fougamou (chef-lieu du département de Tsamba-Magotsi dans la Ngounié) ont pris d'assaut l'esplanade de la mairie locale.

Occasion pour le représentant personnel du président de la Transition de livrer un message d'espérance. Invitant ainsi ses frères et sœurs à faire confiance au CTRI et au président Oligui Nguema.

L'ancien député de la commune de Fougamou, pense, en effet, qu'avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), une aurore se lève, se traduisant par la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives au profit du Gabon et de sa population.

"Sous nos yeux, le Gabon se transforme en une nation résiliente et dynamique avec la restauration des institutions, la construction ou la réhabilitation des infrastructures routières et urbaines, l'octroi des bourses aux élèves du secondaire, l'arrimage de l'allocation de retraite au nouveau système de rémunération, les projets immobiliers, la santé et l'éducation...”, a énuméré Guy-Bertrand Mapangou.

Au-delà de l'appel à soutenir les autorités de la Transition, le haut représentant du chef de l'État a, comme chaque fois qu'il en a l'occasion, invité les populations de Fougamou et de Tsamba-Magotsi à l'unité, la cohésion et à la responsabilité. En somme, à continuer à cultiver le vivre-ensemble.

Non sans faire observer que "l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements; toute chose qui entraîne un invincible espoir ouvrant la voie à notre essor vers la fécilité", a-t-il conclu.

G.R.M