Etimboue : l'ONG "3S" au chevet des populations

En partenariat avec le ministère de la Santé, l'Organisation non gouvernementale (ONG), “Sensibilisation-Santé-Sexualité” (3S), à travers une caravane médicale axée sur la santé sexuelle et de la reproduction, vient de se déployer dans le département d'Etimboue, dont Omboue est le chef-lieu. Pendant quatre jours, la caravane médicale des "3S" a procédé aux consultations gratuites dans les villages Ntchongorové et Batanga, dans le district de Ndougou et dans la commune d'Omboue. Une occasion qui a permis aux populations, grâce à la sage-femme Katy Tricia Nkolo, d'être édifiées sur la santé sexuelle et de la reproduction.

Les thématiques portaient sur : l'importance du bilan prénatal et de l'espacement des naissances, sur le VIH/Sida, etc. Créée en 2014 par le Dr Nathalie du Pagne, pour lutter contre les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles (IST), les avortements clandestins, les violences faites aux femmes, etc., l'ONG “3S” a déjà fait ses preuves en aidant de nombreux couples dans la planification familiale, et bien d'autres aspects relevant de son domaine d'actions.

ALLOGO

POG/GABON