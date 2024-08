Estuaire/Tournée républicaine : l'appel à une forte mobilisation au 2e arrondissement de Libreville

Dans le cadre de sa tournée républicaine, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, sera l'hôte des populations de l'Estuaire du 12 au 14 août.

Pour lui réserver un accueil des plus mémorables, la ministre de la Réforme des institutions, Murielle Minkoue-Mintsa, native du quartier Atong-Abè, dans le 2e arrondissement de Libreville, a échangé, le 6 août passé à la mairie dudit arrondissement, avec les notables et les cadres des quartiers Cocotiers, Avéa, Boulevard, Sotega, Sociga, Atsibe-Ntsos, Atong-Abè, etc.

Après s'être présentée, cette magistrate de formation née, grandi dans le 2e arrondissement de Libreville, a remercié le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le choix porté sur sa personne lors de la composition le 6 septembre 2023 du gouvernement de la Transition.

Puis, elle a invité les uns et les autres à amplifier le message pour que la tournée du président de la République dans l'Estuaire en général et Libreville en particulier, soit des plus mémorables, notamment dans leur arrondissement.

“Je lance un appel à tous les habitants du 2e arrondissement à se mobiliser massivement le 12 août lors de la réception du chef de l'État à l’aéroport de Libreville, et le 14 août à son arrivée à l’avenue Jean-Paul II. Il nous faut réserver un accueil inoubliable au premier gabonais et aux membres du CTRI, libérateurs du Gabon le 30 août 2023”, a-t-elle exhorté.

La ministre a ensuite vanté les actions du CTRI.

Citant pêle-mêle tous les projets réalisés et ceux en cours aux plans routier, infrastructurel, social, culturel et économique.

Christian KOUIGA

Libreville/Gabon