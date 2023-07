Économie : les inspecteurs généraux de service en contrôle dans les services déconcentrés du Haut-Ogooué

DANS l’optimisation des recettes fiscales, une mission de contrôle interne des services déconcentrés du ministère de l’économie et de la relance, composée des inspecteurs des services dudit ministère et conduite par l’inspecteur général des services adjoint, Aloïse Moukendi, a séjourneé dans la province du Haut-Ogooué du 10 au 14 juillet 2023, ce après le lancement officielle du 19 juin 2023 sur le plan national par le directeur de cabinet du ministre de l’économie et de la relance, à Libreville.

La mission du Haut-Ogooué a consisté à évaluer l’ensemble des bureaux des douanes et des impôts du G2 et de l’Ogooué Lolo. A cet effet, lesdits services, puis les frontières de Kabala, de Lekoko, etc. ont été passés au peigne fin, selon les objectifs fixés par la tutelle, pour rendre plus efficient le fonctionnement desdits services en proie à de nombreux disfonctionnements. L’objectif de la mission était d’évaluer les services déconcentrés des douanes et des impôts, afin de pouvoir s’enquérir de leur fonctionnement, et recenser la disponibilité des ressources humaines, budgétaires et matériels des services ; Celle de l’activité réelle de ces services, l’examen de la couverture géographique des services déconcentrés. Sur la base des matrices renseignés par les différents responsables des services, explique Aloïse Moukendi, et à partir de l’analyse de ces matrices, on pourra savoir comment ces services fonctionnent réellement et formuler des recommandations au ministre de l’économie et de la relance.

Anoter que cette mission a commencé par le contrôle des neuf directions générales du ministère de l’économie, en 2021. Après donc l’évaluation des services centraux, le tour revient aux services déconcentrés.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon