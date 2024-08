Développement territorial: quid des projets prioritaires pour le développement économique de la commune de Franceville?

C’EST dans le cadre des préparatifs du 64e anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, que le délégué spécial de la commune de Franceville, Christian Dominique Ndjogho Cognot a réuni les chefs des quartiers de Franceville et les délégués spéciaux des quatre arrondissements de la commune, jeudi 15 août dernier à l’hôtel de ville. Il était question pour ce quota administratif de faire non seulement une mise au point de la célébration du 17 août 2024, mais également le tour sur la question de la gestion des ordures ménagères, d’autant plus que lors de son passage dans la commune, au cours de sa tournée Républicaine, le chef de l’Etat a offert à la délégation spéciale des canters et des engins de ramassage d’ordures, pour une ville plus propre. Aussi, des projets prioritaires pour le développement de la commune, suite à l’enveloppe laissée par le Président de la République lors de son passage, ont-ils été présentés par chaque délégué spécial d’arrondissement.

L’approvisionnement des dispensaires en médicaments, l’extension des réseaux d’eau et d’électricité, les aires de jeux, les activités économiques, etc. sont autant de projets importants qui ont retenu l’attention des participants. « Nous avons échangé autour des projets qui peuvent prospérer dans le cadre de la dotation du Président de la République. Mais également sur des projets structurants contribuant à la résolution du problème de l’emploi des jeunes, ainsi que la conduite à tenir lors du référendum à venir», a précisé Christian Dominique Ndjogho Cognot.

Dans tous les arrondissements, les besoins sont quasi identiques. « Au troisième arrondissement, les projets proposés sont étalés en cours, moyen et long terme. Nous pensons à la construction d’une halte-garderie, l’extension des écoles publiques, l’extension de la mairie du troisième et la réhabilitation de certains espaces autour de la mairie. A long terme, nous proposons la construction d’un complexe scolaire, des aires de jeux, des petits marchés, des épiceries… », a signifié Elodie Diane Fouefoue Sandjoh, DS du 3e arrondissement.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon