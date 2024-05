Dépigmentation : cap sur l’élimination des produits cosmétiques éclaircissants contenant du mercure et des substances dangereuses

Franceville, chef-lieu du Haut-Ogooué a abrité mercredi 29 mai 2024,à l’hotel de ville, l’atelier national de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation interdisant les produits cosmétiques éclaircissants pour la peau contenant du mercure et d’autres substances dangereuses pour la santé. Lequel atelier a été piloté par l’agence du médicament et autres produits de santé, représenté par le Dr Christiane Adjonga Ndjiembi, avec l’appui de l’organisation mondiale de la santé(OMS), représenté par l’expert Serge Molly Allo’o Allo’o.

Ce en présence directeur régional de santé sud-est, Iris Kevin Ivala. Pour ce faire, les travaux dudit atelier ont été ouverts et clôturés par le préfet de la Passa, Raphaël Obali en lieu et place du gouverneur empêché. Lesquels travaux se sont adressés aux administrations locales, opérateurs économiques concernés et populations. Il est question pour les experts de relayer dans cette province côtoyant six frontières avec le Congo Brazzaville, les mesures réglementaires qui ont été mises en place pour éliminer le mercure et d’autres substances dangereuses des produits cosmétiques éclaircissants. Il est question d’interdire l’importation, la fabrication, la distribution de tous ces produits, au terme de la sensibilisation dans les trois provinces retenues au Gabon, pour la première phase de sensibilisation.

« La problématique de la dépigmentation est très importante, c’est un problème de santé publique. En dehors des produits cosmétiques, il y a d’autres produits qui renferment du mercure, tels que les amalgames dentaires (le plomb), les thermomètres, les tensiomètres à mercure. Les conséquences sont graves, peuvent toucher l’enfant dans le ventre. Et en général, ces enfants contaminés au mercure peuvent naitre mongoles ou handicapés », explique le Dr Christiane Adjonga. La contribution de l’OMS à ce projet découle des dispositions de la convention de Minamata sur le mercure, qui est un accord international juridiquement contraignant, conformément à la 67e assemblée mondiale de la santé.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon