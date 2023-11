Coopération Gabon-Chine : la 24eme mission médicale chinoise passe le relais à la 25e mission

AU terme de douze mois d’exercice au sein de l’hôpital de l’amitié Sino-Gabonaise de Franceville, dans le cadre de la coopération entre la République populaire de Chine et le Gabon, en matière de santé, la 24e mission médicale chinoise a passé le relais à la 25e mission conduite par Dong Rui, chef de ladite mission et dentiste.

L’aurevoir et la bienvenue ont été souhaités aux missions entrantes et sortantes par le directeur de la structure hospitalière, Dr Ludger Boulingui et son personnel, au cours d’une cérémonie présidée par le directeur régional de santé sud-est, Kevin Ivala, dimanche 12 novembre 2023, en présence de quelques invités, représentant les autorités locales. C’était dans l’enceinte de l’hôpital, situé au quartier Epimbi dans le deuxième arrondissement de Franceville.

Un moment fort d’émotions marqué par la remise des présents aux médecins de la mission partante. Lesquels présents n’étaient autre que des tableaux taillés à la pierre de Mbigou, représentatifs des valeurs traditionnelles du Gabon. De même, un repas orné des mets gabonais a été offert aux deux missions chinoises. Occasion pour le directeur de présenter l’état général de cet hôpital inauguré en 1988.

Une structure en mauvais état, qui a donc subi le temps et la vétusté des bâtiments, du plateau technique, avec des manquements importants, notamment en matière de station d’épuration, d’un générateur de concentration d’oxygène et d’un groupe électrogène. « Notre structure compte 65 fonctionnaires, 17 agents de la main d’œuvre non permanente et 2 agents de la main d’œuvre assimilée. Nous avons donc un déficit en personnel dans le domaine du paramédical » a souligné Ludger Boulingui.

La mission médicale chinoise a pour objectif d’assurer les soins courants et spécialisés, de procéder à des activités thérapeutiques et à la formation du personnel médical gabonais. Elle est composée de médecins spécialistes et autres.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon