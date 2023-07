CFPP: les administratifs à l’école des prestations familiales et de retraite

UNE mission de la direction générale de la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat (CPPF) séjourne depuis lundi 10 juillet 2023 à Franceville, chef-lieu du Haut-Ogooué, dans le cadre d’une mission de sensibilisation et d’information des responsables administratifs sur les prestations familiales et les prestations de pension retraite, qui s’étendra sur Moanda. C’est la salle de banquet du gouvernorat qui a prêté son cadre à la rencontre animée par le directeur des prestations familiales et sociales, Eric Epié et le directeur des pensions, risques professionnels Ossi Koumba Herbert.

Les présentations avaient pour objectif d’apporter aux responsables administratifs des rudiments nécessaires sur les questions abordées et de leur permettre de relayer la même information aux assurés. De fait, les six prestations servies par la caisse ont été longuement présentées, notamment, l’allocation prénatale, La prime à la naissance, l’allocation familiale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire. « Il s’agit, pour nous de permettre à ces responsables d’administrations, de mieux communiquer pour rendre visibles les prestations servies par la caisse. Ceci va permettre de réduire le taux de réclamation et d’incompréhension », a signifié Eric Epié. Nous restons dans l’optique de la nouvelle stratégie qui est d’être plus proche de nos assurés, a -t-il poursuivi.

La seconde présentation axée sur les pensions retraite a permis au conférencier d’apporter les fondamentaux pour mieux comprendre la retraite, un domaine assez complexe, a relevé Herbert Ossi koumba. Il a été question ici de mieux préparer, comprendre, calculer la retraire et voir les facteurs importants. « Tout tourne autour de la solde de base correspondant à la dernière situation administrative et la durée de service. A l’intérieur du pays, c’est encore plus difficile pour les fonctionnaires de l’intérieur du pays de pouvoir constituer leurs dossiers, mais la caisse et ses partenaires mettent en œuvre des actions pour pouvoir réduire les délais de traitement », a expliqué Herbert Ossi koumba.

N.O.

Franceville/Gabon