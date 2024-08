Caravane touristique : la province du Haut-Ogooué se prépare

UNE mission du ministère du Tourisme et de l’artisanat conduite par sa secrétaire générale, Liliane Nadège Ngari, a séjourné à Franceville, où la cheffe de mission a tenu avec ses collaborateurs de la direction provinciale et les conservateurs, une rencontre préparatoire. Ce, dans le cadre de l’arrivée de la caravane touristique du Gabon, dans le Haut-Ogooué, après l’étape de la Ngounié. Laquelle réunion s’est tenue sur instructions du ministre, Pascal Ogowe Siffon, qui pilote ce projet à travers le Gabon. La province du Haut-Ogooué accueiller à son tour la caravane du 18 au 30 août prochain.

Plus de cent caravaniers sont attendus en provenance de Libreville pour s’ajouter aux locaux. « Il était de bon aloi de travailler avec les équipes locales du tourisme pour voir ensemble les dispositions qui ont été prises pour l’organisation et l’arrivée de cette délégation dans le G2. Nous avons fait le point en fonction des commissions, de l’organisation, etc. Les conservateurs sont prêts à recevoir la caravane sur leurs sites, dans le cadre des balades pédestres, dans le lac, des animations culturelles et des expositions des artisans sur tous les sites, pour montrer le savoir-faire des autochtones du Haut-Ogooué », a signifié Liliane Nadège Ngari.

L’objectif de ce périple est de faire connaitre tous les potentiels et la richesse des sites touristiques du pays ; emmener les gabonais à connaitre leur pays, notamment, les rites, cultures, sites, traditions et bien d’autres ; Mais également de pouvoir attirer le plus grand nombre de touristes de l’étranger pour pouvoir apprécier le potentiel touristique gabonais. Plusieurs sites seront visités, entre autres le parc de Lékédi, le lac de Souba, l’eau claire et les canonnes, la structure Soda fabriquant l’huile de palme, les chutes de Lékabi, la vignoble d’Assiami, le plus grand pont en liane du village Ambinda, les chutes de Poubara, le pont en liane, les rapides, la plage, le manoir de Djakana, etc.

Nadège Ontounou

Franceville/Gabon