Caistab: la délégation provinciale du Haut-Ogooué reçoit trois nouveaux véhicules

DANS le cadre d’une tournée nationale d’inspection des sites de plantations, usines et sièges, le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab), Ismaël Gnamalengoungou Oligui, a entamé l’étape du Haut-Ogooué lundi 19 août 2024, par la visite de l’usine de production du café et du siège de Franceville. Cette étape du Haut-Ogooué va constituer la boucle de sa tournée.

La visite de Franceville a été marquée par la dotation de trois véhicules flambant neufs à la délégation provinciale, dirigée par Nadia Prisca Moussavou Ditsoga. Lesdits véhicules, au nombre desquels un bus, un pick-up d’astreinte, et un canter pour faciliter les opérations d’achat, ont été réceptionnés par la déléguée provinciale. Dans le même temps, le DG a animé successivement des entretiens avec les planteurs, puis avec les agents locaux. Ce, avant d’entamer une série de visite sur le terrain à compter du 20 au 23 août 2024. L’objectif de ces visites d’inspection est de sortir la Caistab de sa léthargie. D’autant plus que l’activité café-cacao est en recul de façon drastique depuis plusieurs années. « Le conseil d’administration nous a donné comme mission de relancer la production à la hausse. Pour ce faire, nous avons besoin d’un certain nombre d’outils de travail, notamment des véhicules. C’est pourquoi, j’exhorte les collaborateurs à bien entretenir les véhicules qu’ils viennent de recevoir. C’est un matériel essentiel pour le travail », a indiqué Ismaël Gnamalengoungou Oligui.

Après avoir présenté leurs civilités chez le gouverneur, le DG et sa suite entament le périple par la visite des plantations de café à Bongoville, Kélé, Ngouoni, et Akiéni. Puis dans le bloc Alanga, le bassin d’Ambinda, à l’usine et parc à bois d’Okondja et autres plantations d’Ayanabo ; Ensuite, sur l’axe Franceville-Boumango ; Le centre emplisseur de Mvengue ne sera pas en reste. La visite prendra fin après l’inspection du dépôt SGPP et de son bureau relais, dans le volet hydrocarbure.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon