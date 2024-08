Bitam : succès total du "Festival culturel de Bitam"

La 3e édition du Festival culturel de Bitam (Fescub) s'est déroulée du 14 au 17 août 2024, dans le chef-lieu du département du Ntem, province du Woleu-Ntem, au nord du Gabon. Une édition placée sous le haut patronage du chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, un fervent défenseur de la culture gabonaise.

L'évènement socioculturel a connu un franc succès, au vu de l'engouement qu'il a suscité auprès des Bitamois, Woleuntemois, et même des Gabonais venus d'autres provinces et des communautés amies en provenance des pays voisins : Cameroun et Guinée équatoriale.

Pour les organisateurs, le Fescub vise à valoriser la culture du peuple Ekang, à travers la danse, le conte, les jeux de société et la gastronomie.

"Le Festival culturel de Bitam offre une belle occasion, une grande opportunité de réveiller la mémoire collective, la ressourcer et l'enrichir de ce que nos parents ont conçu de plus imaginatif et de plus beau, en matière d'expression corporelle, c'est-à-dire la danse, d'artisanat, d'art culinaire, de contes, rites, us et coutumes, mythes, de jeux de société, exposition des photos des aïeux Ekang", a rappelé le promoteur du Fescub, Patrick Eyogo Edzang, ancien membre du gouvernement.

Le maire de Bitam, Jean- Michel Edou Sima, a salué l'initiateur du Fescub, avant de se dire impatient quant à l'organisation de la 4e édition de ce rendez-vous qui fait dans la valorisation et le brassage des cultures Ekang, et des autres peuples du Gabon et d'ailleurs.

E. EBANG MVE

Bitam/Gabon