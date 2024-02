Bitam : les 60 ans du lycée public Simon-Oyono-Aba’a

Créé en 1963, l'ancien Collège d'enseignement général (CEG) devenu en 1999, lycée public Simon-Oyono-Aba’a de Bitam (LPSOA) a eu ses 60 ans en 2023. Les responsables du plus grand établissement secondaire public, chef-lieu du département du Ntem, ont célébré cet anniversaire en différé, le 9 février 2024. Les manifestations y relatives ont tourné autour d'une messe d’action de grâce dite en la paroisse catholique Immaculée-Conception de Bitam, des conférences-débats, un concours d’art culinaire, une kermesse et un match de football.

À cette occasion, le proviseur dudit lycée, Kisito Ondo Nzogobè, a lancé un appel à l’endroit des hautes autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), en tête desquelles le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour une réhabilitation complète et l’extension dudit lycée, en vue de mieux lutter contre le phénomène des effectifs pléthoriques. Un événement mis également à profit par le directoire de l’établissement pour rendre un hommage aux anciens proviseurs et principaux, à travers une exposition de leurs photos souvenirs.

EBANG MVE

Oyem/Gabon