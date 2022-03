Bitam : La route Obilville dans un piteux état

La route d'Obilville (un peu plus de 20 km de Bitam) est devenue, au fil des années, un véritable chemin de croix pour les rares usagers et les populations locales. Située dans le canton Mbo'a, au sud du département du Ntem, elle dessert plusieurs villages, au nombre desquels Tock, Messama, Mendômô, Mindzimitome, Ongozock, Abeme… Le tronçon s'est dégradé dans l'indifférence totale du Conseil départemental du Ntem et des pouvoirs publics. Bourbiers, nids-de-poule et cratères jalonnent son parcours, à telle enseigne qu'aucun véhicule ne peut y accéder lorsqu'il a plu. Et à cela s'ajoutent des collines très élevées. Comme celle qui surplombe la rivière Mbo'a, dont le canton tire son nom.

En saison sèche, ceux qui s'y aventurent s'en tirent souvent avec plusieurs pannes. Il n'en faut pas plus pour que les chauffeurs des taxis-brousses profitent de cette situation pour augmenter le coût du transport qui est passé de 1 500 à 3 000 francs. Et grimpe parfois jusqu'à 5 000 francs. Lorsque la zone est complètement enclavée, c'est une moto qui rend de menus services à ceux qui ont des occupations en ville. Il faut alors débourser 5 000 francs voire plus, et être en mesure de pourvoir marcher au passage des bourbiers ou pousser la moto.

La situation pénalise les riverains qui n'arrivent plus à écouler leurs produits agricoles – leur principale source de revenus –, sur le marché à Bitam. D'où leurs cris d'alarme à l'endroit des autorités, afin qu'elles engagent des travaux de réhabilitation de cette voie qui a l'avantage de déboucher à Oyem.