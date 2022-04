Bitam : fermeture des boulangeries artisanales

Pour des raisons de non-respect des règles d'hygiène élémentaire, le service départemental du commerce à Bitam a procédé dernièrement à la fermeture de toutes les boulangeries artisanales qui ont pignon sur rue dans le chef-lieu du département du Ntem. Au motif que les pains et les galettes qu'elles fabriquent le sont dans des conditions d'hygiène douteuses. Constituant de facto un danger pour la santé des consommateurs.

Le chef de service départemental du commerce à Bitam, Laurent Mba Nguema, et son équipe ont donc décidé d'initier cette opération qui consiste à fermer les boulangeries qui fabriquent le pain et la galette à partir des fours à charbon traditionnel. Des structures qui étaient en activité depuis une dizaine d'années, mais ne respectant pas souvent les règles basiques d'hygiène alimentaire. Les revendeurs (tenanciers de petits commerces… surtout) ont été prévenus et édifiés sur la nature de cette opération “consommation pain propre à Bitam”.

BATATA

Bitam/Gabon