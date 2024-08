Bienfaisance : ADN en soutien au dispensaire de Nyonié

LORS d'un séjour au village Nyonié, dans le département du Komo-Ocean, les membres de l'Association pour le développement de Nyonié (ADN) ont constaté un manque alarmant de produits de première nécessité au dispensaire local. Un incident se souvient son président, Pierre Ndong Nzoghe, où une cousine a eu besoin de soins pour une simple ampoule a révélé l'absence de produits essentiels comme la bétadine, l'alcool et l'eau oxygénée. De même, les médicaments disponibles étaient périmés depuis plusieurs mois, rendant la situation encore plus préoccupante.

Face à ce constat, l'ADN a pris l'initiative d'agir en constituant une trousse pharmaceutique pour répondre aux besoins urgents des habitants, des touristes, et des visiteurs temporaires. En collaboration avec l'infirmier local, l'association a identifié les médicaments indispensables pour traiter les pathologies récurrentes. Médicaments qui ont été remis Samedi 24 août aux responsables du dispensaire.

Lesquels ont exprimé leur gratitude et surtout leur soulagement. Il est désormais question pour ADN de mettre en place un suivi régulier pour réapprovisionner la trousse tous les six à huit mois, garantissant ainsi la pérennité de cette action solidaire. À noter que ce don vise non seulement à améliorer la qualité des soins au village, mais aussi à assurer une prise en charge rapide en cas de danger ou de maladie.

L.R.A.

Libreville/Gabon