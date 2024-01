Vœux au Premier ministre : "Accélérer notre action pour améliorer le quotidien des Gabonais"

L'accélération des chantiers des réformes institutionnelles ainsi que la satisfaction des multiples attentes des populations vont être au cœur de l'action gouvernementale cette année. LA cadence d'exécution des chantiers déjà ouverts et ceux à venir va s'intensifier tout au long de cette année 2024. Le gouvernement de la Transition en a pris acte, hier, au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, et à son épouse Marie-Rose.

La période exceptionnelle de la Transition avec son corollaire qu'est "la réforme des institutions" n'est donc pas de tout repos. Ce qui exige du gouvernement et de l'administration un éveil constant et une efficacité renouvelée. "Car les défis sont énormes et divers", a reconnu le chef du gouvernement qui, répondant aussi bien à la ministre en charge de la Réforme des institutions, Murielle Minkoue-Mintsa qu'au secrétaire général du gouvernement, Jonas Prosper Lola Mvou, devait mettre en exergue la double dimension de la feuille de route confiée au gouvernement par le président de la Transition, président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

La première déclinaison qui porte sur la restauration des institutions intègre "l'établissement d'une nouvelle Constitution, la remise à plat puis l'adoption d'un nouveau cadre électoral juste et impartial pour réhabiliter le suffrage universel, procéder à un découpage administratif et politique plus objectif". Un chantier, a reconnu Raymond Ndong Sima, qui s'exécute, jusque-là, sans perturbation d'aucune sorte.

Cependant, c'est sa deuxième phase ouverte le 1er décembre 2023 qui contient le plus d'allant. D'autant qu'il comprend le Dialogue national inclusif devant dégager les grandes orientations que les forces vives donneront à la marche de la Nation. S'agissant du deuxième volet de cette feuille de route qui englobe les autres objectifs plus concrets ayant trait aux problèmes de gestion courante de l'État, les quatre premiers mois de la Transition ont consisté en l'élaboration d'un socle d'une politique dont les décisions ont engagé à la fois le court, moyen et même le long termes. Avec vocation à répondre aux enjeux économiques et sociaux majeurs les plus courants et les plus pressants du pays. Les résultats de ce premier travail marquent déjà "un retournement de conjoncture plus favorable pour avancer avec confiance vers l'avenir", s'est réjoui le Premier ministre qui n'a pas manqué de se féliciter de ce que "nous sommes résolument engagés en cette année 2024 à accélérer notre action pour améliorer le quotidien de nos concitoyens." Non sans occulter l'existence "des défis ravivés par les défaillances structurelles et les nombreux dysfonctionnements auxquels le pays fait face et qu'il faudra relever".

D'où il a invité ministres et cadres de l'administration au dévouement, à l'humilité et à la nécessaire dignité inhérente à l'exercice d'une parcelle du pouvoir. "Chaque membre du gouvernement, a dit Raymond Ndong Sima, doit être habité par la claire conscience qu'il ne joue pas une aventure personnelle, qu'il a en charge un projet qui dépasse sa personne."

La problématique du sort des retraités est bel et bien inscrite dans l'agenda du gouvernement de la Transition : "Les personnes qui ont travaillé toute leur vie ont droit à des pensions suffisantes leur assurant une retraite digne et une bonne qualité de vie", a indiqué le locataire de la Primature, qui propose une grande concertation sur la question avec les partenaires sociaux, eu égard aux sommes astronomiques à mobiliser. Un effort sera également fait en vue de l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État.

ESSONE NDONG

Libreville/Gabon