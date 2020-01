Voeux au chef de l'Etat : Pour une diplomatie gabonaise plus agissante

Le corps diplomatique a présenté ses vœux de nouvel an au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Occasion pour le président de la République de dresser le bilan diplomatique de son pays, non sans réaffirmer son engagement à renforcer la coopération multilatérale.

"Il m'est agréable, ce jour, de recevoir le corps diplomatique à l'occasion de la cérémonie d'échanges des vœux de nouvel, au regard du prix que j'attache au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Gabon et chacun des États et organisation que vous représentez." Des propos prononcés par le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, à l'entame de son allocution, en réponse à celle de Pierre Nzila, doyen du corps diplomatique, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo près la République gabonaise. En atteste l'adoption et la signature des textes consacrant la réforme institutionnelle de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), le 18 décembre dernier, en terre gabonaise.

Une mission accomplie et reconnue par ses pairs lors de la IXe session de la Conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernements de la CEEAC.

Un autre chantier important auquel le numéro 1 gabonais compte s'atteler réside dans la lutte contre les changements climatiques. "Notre activité diplomatique nous a également permis de réaffirmer nos engagements en matière de lutte contre les changements climatiques, et la préservation de l'environnement, notamment à la COP 25. Le Gabon s'est vu confier, dans ce cadre, le mandat de diriger, coordonner et harmoniser les positions africaines, lors des prochaines négociations sur le Climat", a-t-il déclaré.



Yannick Franz IGOHO



