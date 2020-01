Voeux : "2020 : année de la réaffirmation de la valeur du travail"

Dans le droit fil de son dicours des voeux à la Nation le 31 décembre dernier, le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, a fixé le cap qui devrait guider l'action des responsables publics. J.KOMBILE MOUSSAVOU

Le chef de l'État s'est montré ferme, hier, au palais de la présidence de la République, dans son intervention, en réponse aux vœux de nouvel an qui lui ont été adressés, ainsi qu'à son épouse, Sylvia Bongo Ondimba, par les différents représentants des forces vives de la Nation. Ali Bongo Ondimba a clairement indiqué, en effet, que "2 020 devra être l'année de la réaffirmation de la valeur du travail, mais du travail bien fait et concret dont on peut voir, toucher du doigt et mesurer le résultat. Ce sont là mes fermes instructions".

Le président de la République a, de fait, rappelé aux uns et aux autres, dans la droite ligne de son discours des vœux à la Nation le 31 décembre dernier, la nécessité d'œuvrer au bonheur des populations en matérialisant leurs préoccupations et priorités en matière "d'emploi, éducation, santé, logement, routes, eau, électricité et pouvoir d'achat".

Toutefois, a-t-il prévenu, au regard du contexte économique actuel, caractérisé par des ressources financières limitées, "le devoir de vérité m'oblige à dire que face à ces nombreux besoins qui exigent des moyens financiers importants, leur satisfaction va s'étaler sur plusieurs années à compter de celle en cours".

