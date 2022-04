Vie chère : Ali Bongo invite le gouvernement à revoir sa copie

C'était à l'occasion de l'entretien que le chef de l'État a eu hier, au palais de la présidence de la République, avec la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda. D'autres sujets étaient à l'ordre du jour. LE chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience hier, à la présidence de la République, la cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Cette dernière était accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des échanges. Outre les questions diplomatiques, celles liées à l'économie étaient à l'ordre du jour. Occasion pour le chef de la diplomatie gabonaise, Moussa Adamo, qui, ces derniers temps, a pris part à plusieurs rendez-vous à travers le monde, avec des rencontres de haut niveau dans la foulée, de faire le point au président de la République sur la situation diplomatique du Gabon. Non sans souligner avoir présenté les différentes possibilités d'investissements de nos partenaires dans des secteurs prioritaires tels que la transformation du bois, les nouvelles technologies et les infrastructures, etc.

S'agissant des questions liées à l'actualité du moment, Mme Ossouka Raponda a évoqué la vie chère relative, entre autres, à l'augmentation du taux d'inflation sur le territoire national, consécutive à la guerre en Ukraine. Face à cette préoccupation qui affecte directement le quotidien des Gabonais, le chef de l'État n'est pas resté insensible. Loin s'en faut. C'est ainsi qu'Ali Bongo Ondimba a instruit le gouvernement d'assurer le suivi des mécanismes mis en place pour stabiliser le prix du carburant à la pompe, celui du pain et de plusieurs autres denrées de consommation courante.

Par ONDOUBA'NTSIBAH

Libreville/Gabon