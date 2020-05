Urbanisme : Des plans d'action pour assainir les villes du Gabon

C'est l'objet de la séance de travail que le Premier ministre a présidée jeudi à son cabinet. Plusieurs membres de son gouvernement et l'édile de Libreville y ont pris part.

La problématique de l'assainissement des grandes villes du Gabon était au centre de la réunion présidée jeudi dernier à la Primature par Julien Nkoghe Bekale. Ce tour de table auquel prenaient part plusieurs ministres concernés par le sujet et le maire de Libreville, Léandre Nzue, avait pour objectif de mettre en place des plans d'action. Ceux-ci seront destinés à rendre le cadre de vie des cités plus propre et agréable. Cela, conformément aux attentes du chef de l'État et des populations.

De manière concrète, selon le ministre des Infrastructures, ces plans d'action se feront à court, moyen et long termes. Le tout dans plusieurs domaines. Léon Bonda Balonzi a également indiqué que le département dont il a la charge poursuit le projet UKEF (United kingdom export finance) qui est le protocole d'accord signé en juin 2019 à Madrid, avec l'État gabonais. Lequel projet consiste en la réhabilitation de 80 km de voiries. Ainsi, les travaux en cours de réalisation dans la capitale gabonaise se feront en deux phases : une première déjà exécutée, soit 58 voies pour une longueur de 32,25 km, et un tronçon supplémentaire de 13 km ; et une seconde qui, quant à elle, débutera dans quelques semaines. Pour ce qui est du ministère de la Santé, Max Limoukou s'est lancé dans un programme de désinfection et de dératisation des rues et ruelles de Libreville.

Quant à son collègue de l'Environnement, Lee White, il a indiqué qu'un travail sur les normes est déjà entamé par ses services.



