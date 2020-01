UPCI : Le Gabon porté au comité " Affaires politiques et des relations extérieures"

Des travaux qui coïncident avec la célébration du 20e anniversaire de l'UPCI. Un âge de maturité qui devrait permettre à cette organisation d'envisager l'avenir avec confiance, ambition et détermination.

Dans tous les cas, le Gabon a été désigné membre du comité spécialisé permanent des "Affaires politiques et des relations extérieures". Ce qui constitue, d'une certaine manière, la reconnaissance du dynamisme de la diplomatie parlementaire gabonaise. D'autant plus que, au cours de ces assises, notre pays, associé à d'autres États du continent, a proposé la création d'un comité spécialisé "Paix sécurité et lutte contre le terrorisme". Ce, dans le but de permettre aux États membres de l'UPCI de mieux combattre le terrorisme sur le continent, notamment dans les pays du G5-Sahel.