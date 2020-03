Union sacrée : Tant de questions

En effet, dès l'annonce de cette déclaration, les interrogations ont fusé. D'abord, sur le format utilisé pour communiquer. Était-il vraiment le bon ? Puisqu'il n'a finalement pas permis de faire taire les questions. Cette séance aurait normalement dû permettre aux acteurs politiques d'obtenir des réponses plus approfondies sur les capacités de l'État dans la riposte contre le Covid-19. Comme sur ses effets négatifs dans l'économie du pays.

À une telle messe, le Premier ministre, plutôt juste qu'un discours, pour obtenir l'adhésion des partis politiques, même des plus virulents, aurait pu s'entourer de spécialistes de la Santé et de l'Économie. Les uns auraient ainsi présenté le plan de contingence plus en profondeur ; et les autres les mesures qui pourraient être prises suite à la baisse des cours du pétrole.