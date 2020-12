Union Nationale : un nouveau départ ?

Pendant trois jours, les "Unionistes" vont, sans aucun doute, faire leur introspection. En effet, les congressistes vont jeter un regard rétrospectif et non complaisant sur le chemin parcouru depuis février 2010, date de création de ladite écurie politique.

Autre point inscrit à l'ordre du jour : la reconquête du leadership de l'opposition. Un sujet très important vu qu'au fil du temps, l'UN a perdu de sa superbe. Normal, vu que désormais l'aura de son leader, Zacharie Myboto, se confond à celle du parti. Une situation connue et reconnue par les militants et sympathisants de l'UN.

Autre sujet très attendu, la succession du patriarche de "l'Ancienne-Sobraga". Après quatre décennies de vie politique, et ce aussi bien au sein du parti au pouvoir que dans l'opposition, Zacharie Myboto a clairement exprimé la volonté de passer la main. Ce qui suscite de nombreuses convoitises et autres spéculations sur l'identité du successeur de l'actuelle tête de file de l'UN. Pour l'heure deux grandes thèses s'affrontent. Certains observateurs estiment que la transition se fera dans la continuité. À ce propos, les noms de Casimir Oye Mba et Paulette Missambo, tous deux membres du directoire, personnalités d'un certain âge et ayant les moyens de leur politique pour assumer les charges inhérentes au fonctionnement du parti, sont régulièrement cités.