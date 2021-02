Union nationale : Comme un conflit intergénérationnel ?

CETTE fois sera-t-elle la bonne ? Voilà la question que se posent de nombreux observateurs de l'Union nationale (UN). L'écurie de Zacharie Myboto, l'octogénaire comptabilisant à son actif 56 ans de vie politique tant au "parti au pouvoir" que dans l'opposition. Une interrogation loin d'être anodine vu les conditions dans lesquelles "les Unionistes" se sont séparés en décembre dernier lors du deuxième congrès ordinaire qui devait acter le passage de flambeau du "vieil homme". Pour rappel, la succession du président de l'UN avait constitué le principal point d'achoppement.

Conséquence : le congrès avait décidé de surseoir à ce point inscrit à l'ordre du jour et d'accorder, par la même occasion, un délai de trois mois aux candidats déclarés ou potentiels. Objectif : permettre aux postulants de faire acte de candidature en bonne et due forme, c'est-à-dire dans le strict respect des statuts et règlements.