UN : Paulette Missambo donne les grandes lignes de son magistère

"Notre parti n'est pas en lambeaux. Nous venons d'administrer une leçon de démocratie et de responsabilité à tout le pays voire à l'Afrique. Ce n'est pas un parti en lambeaux", a déclaré Paulette Missambo dans une interview exclusive accordée à notre rédaction.

Sans aucune langue de bois mais refusant tout de même de répondre aux ragots, la nouvelle présidente de l'Union nationale (UN), Paulette Missambo a donné les grandes lignes qu'elle entend impulser à son magistère. Non sans évoquer les élections générales à venir et son appel au rassemblement de sa chapelle politique.

Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien dans notre livraison de ce lundi.