UE : prête à accompagner la mairie de Libreville

Reçu par l'édile de la commune de Libreville, Léandre Nzue, mardi dernier, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Rosario Bento Pais, a discuté avec son hôte d'un certain nombre de projets. Notamment, ceux relatifs au traitement des ordures ménagères (de la collecte jusqu'à la transformation) et à l'aménagement du front de mer. En clair, c'est dans sa vision d'un Libreville plus propre que le maire a sollicité l'appui de ce partenaire au développement.

Pour sa part, Rosario Bento Pais n'a pas manqué de manifester la volonté de son institution à accompagner l'édile de la capitale politique de notre pays dans cette initiative. ''Il y a la problématique de l'adaptation aux changements climatiques avec tout le front de mer et la possibilité d'avoir des infrastructures plus résilientes'', a laissé entendre la diplomate européenne. Avant de confier que ''nous avons échangé sur cela et aussi sur la possibilité du traitement des déchets, un projet qui est en cours de négociation''.

Par ailleurs, l'hôte de Léandre Nzue a exprimé la volonté de l'UE et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à accompagner la mairie centrale dans sa mission de rendre plus belle et saine la capitale.



M.A.M



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique