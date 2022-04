UDIS : Hervé Patrick Opiangah en croisade dans le Moyen-Ogooué

Comme l'avait annoncé son président fondateur, Hervé Patrick Opiangah, l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) a décidé d'aller à la conquête de l’intérieur du pays. Première étape de cette volonté d'exister au-delà de Libreville (Estuaire) et Mounana (Haut-Ogooué), cette formation politique membre de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE), a récemment pris pied dans la province du Moyen-Ogooué où il a été procédé à l'installation des responsables locaux notamment dans le canton Biweni-Diala, à Massika.

C'est désormais Guy-Modeste Moussavou qui sera en charge de ladite antenne. Les discours ont donné lieu à un chapelet de doléances. Pour les nouveaux militants de l'UDIS, l'amélioration des conditions de vie, à travers une meilleure couverture de l'assurance maladie, le profilage des routes, la création d'une scierie et l'extension du réseau électrique dans certains villages, constituent un véritable cheval de bataille. Non sans souhaiter "des leaders du peuple, proches du peuple, avec le peuple et pour le peuple". En réponse, Hervé Patrick Opiangah, sans rien promettre, est revenu sur son parcours. Invitant au passage les jeunes à se prendre en main. Car, "l’État gabonais ne pourra plus, comme par le passé, garantir le plein-emploi", a-t-il averti. Tout comme il a indiqué que "le plus important maintenant est de voir comment mettre en place des stratégies et des mécanismes pour faire en sorte que plus d’un soit soulagé".

Après le Moyen-Ogooué, l’UDIS devrait se déployer dans d’autres provinces. "C’est à l’étude. On s’étendra sur l’ensemble du territoire national. Surtout là où nous avons du potentiel en termes de représentativité. On ira où on a la possibilité de mieux se faire entendre. La vocation du parti c’est d’aller s’implanter dans les neuf provinces du Gabon", a expliqué son président.

J.O.

Libreville/Gabon