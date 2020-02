UA : Le comité exécutif prépare le terrain

En prélude au 33e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) qui se tient ce week-end à Addis-Abeba, le comité exécutif, essentiellement composé des ministres des Affaires étrangères, s'est réuni hier dans la capitale éthiopienne.

Suite logique du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), organisé à Libreville les 13 et 14 janvier derniers, le 33e Sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l'UA a pour thème "Faire taire les armes : créer les conditions propices au développement de l’Afrique". Une problématique, rappelons-le, débattue en amont dans la capitale gabonaise et depuis quelques jours à Addis-Abeba.

Notre pays qui fait de plus en plus office de "pays exportateur de paix " attache un point d’honneur à bâtir une "Afrique unie et prospère ", comme l’avait martelé son Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, lors du dernier CPS.

Représentant aux présentes assises le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a pris une part active aux plénières du Comité exécutif, commencées avant-hier. Ainsi le Comité exécutif a adopté, hier, les projets d’instruments juridiques devant favoriser le retour de la paix dans les zones de conflits du continent.

Autre temps fort desdites plénières, l’élection de 12 membres dans les différents organes de l’UA, notamment le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADEBE), la Commission de l’UA pour le droit international, le Conseil consultatif de l’UA sur la lutte contre la corruption et la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP).



Y. F. I.



