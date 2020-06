Transports : ''Trans'Urb'' à l'examen à l'Assemblée nationale

Le ministre des Transports, Armel Léon Balonzi Bounda a été auditionné, hier, par la Commission de l'Aménagement du territoire, sur le projet de loi visant la ratification de l'ordonnance portant création, attributions et organisation de ladite société de transport en commun.

La Commission de l'Aménagement du territoire et des Collectivités locales de l'Assemblée nationale a auditionné, hier, le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Armel Léon Balonzi Bounda. Le membre du gouvernement y a défendu deux projets de lois. Le premier relatif à la ratification de l'ordonnance portant création, attributions et organisation de la société des transports urbains (Trans'Urb), et le second portant création et organisation du Fonds autonome national d'entretien routier (Faner).

S'agissant du premier texte, le membre du gouvernement a, dans son exposé des motifs, indiqué que la création de ''Trans'Urb'' vise à répondre aux défis générés, d'une part, par la densité et le rythme soutenu de croissance des populations dans les grandes villes et, d'autre part, par la carence en termes de services de transport en commun. Des insuffisances qui justifient l'implication des pouvoirs publics dans le domaine des transports urbains, par la création d'une société d'État soumise à la fois à des impératifs de rentabilité économique et de responsabilité sociale.

S'agissant du projet de loi portant création et organisation du Faner, l'hôte des députés a souligné qu'il a pour but la mise en place d'un mécanisme de financement ''sûr et fiable'' qui garantisse une disponibilité immédiate des ressources, ainsi qu'un paiement régulier des entreprises dans un circuit plus souple et plus réactif que celui du trésor public.



Martina ADA METOULE



