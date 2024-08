Transition : Oligui Nguema invité à éclairer les autorités américaines

Alors qu'il est appelé à prendre part à la réunion de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est invité, en marge de cette session onusienne, à échanger avec des membres de l'administration Biden sur la Transition en cours au Gabon.

Si l'on en croit l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique qui rapporte l'information, la Maison Blanche souhaiterait avoir d'amples explications sur l'évolution de ladite Transition.

En l'occurrence ce qui est mis en œuvre pour sortir de cette période exceptionnelle en vue d'unretour rapide à l'ordre constitutionnel.

Cette rencontre entre le chef de l'État et les représentants de la Maison Blanche serait actuellement à l'étude, rapporte l'hebdomadaire panafricain.

Lequel s'appuie sur l'audience que le chef de l'État gabonais avait accordée, le 15 juillet dernier, au secrétaire d'État adjoint américain, Kurt Campbell, qui effectuait à ce moment-là une tournée diplomatique dans certains pays africains parmi lesquels figurait le Gabon.

Certes, la question ayant trait à la Transition va constituer le sujet central des discussions entre Oligui Nguema et les représentants de l'actuel locataire de la Maison Blanche, mais il reste que, selon la secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires étrangères, Molly Phee, la rencontre entre les membres de la Maison Blanche et le président de la République va également porter sur les questions de coopération bilatérale et la manière de la faire progresser en tenant compte des intérêts des uns et des autres.

L'on sait que Washington ne cache pas sa volonté d’apporter un appui en matière de formation, de protection maritime, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pêche illicite et la protection de l'environnement.

L'on sait aussi que l'intérêt américain pour le Gabon tient de ce que le pays de l'oncle Sam et la Chine se livrent une véritable lutte de leadership pour le contrôle du Golfe de Guinée.

A.M.

Libreville/Gabon