Sommet de l'Union africaine : Ossouka Raponda représente Ali Bongo Ondimba

Le premier ministre, chef du gouvernement gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda, a pris part aux travaux du 35e sommet de l'Union africaine du 5 au 6 février dernier à Addis-Abeba, en Éthiopie. Elle y représentait le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba. En son nom, elle a pris la parole sur les questions de paix et de sécurité. Aussi, a-t- elle a souligné la nécessité de poursuivre les progrès dans la mise en œuvre des mécanismes fonctionnels pour la prévention et le règlement pacifique des conflits. Tout en rappelant que la stabilité du continent était l'une des priorités de l’agenda 2063 de l'UA.

Rose Christiane Ossouka Raponda a également réitéré l’engagement du Gabon à mettre pleinement à profit son mandat à la présidence du Comité consultatif permanent des Nations unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, sa présence au sein du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies et son statut de membre non-permanent du conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2022-2023.

J.O

Libreville/Gabon