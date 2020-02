Sénat : Pas d'élections partielles en vue

Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle dans sa décision datée du 27 juin 2019. Laquelle décision fait suite à la requête du Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, inhérente à l'organisation des élections partielles des sénateurs, déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle, le 14 juin 2019. En atteste l'article 2 de ladite décision.

"La loi n° 16/2 018 portant fixation et répartition des sièges de sénateurs qui a purement et simplement abrogé celle n° 21/96 du 15 avril 1996, ayant fait disparaître les circonscriptions électorales des sièges de sénateurs de la commune de Mbigou dans la province de la Ngounié, de la commune de Koula-Moutou et du département de la Lolo-Bouenguidi dans la province de l'Ogooué-Lolo et celui du 2e arrondissement de la commune de Franceville dans la province du Haut-Ogooué dont la Cour constitutionnelle a constaté la vacance, il ne peut, à peine de nullité, être organisé d'élections partielles pour pourvoir lesdits sièges, les circonscriptions électorales y relatives n'existant plus", indique noir sur blanc l'institution présidée par Marie-Madeleine Mborantsouo.