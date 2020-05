Santé : intégrer désormais le Covid-19 dans notre quotidien

L'insistance du président de la République à ce sujet doit conduire à un éveil des consciences au niveau de la prise de responsabilité, du civisme, de la vigilance qui tournent autour d'une observation stricte des gestes barrières. Mettant l'accent sur "(notre) protection et celle des autres, le strict respect des gestes barrières, de la distanciation physique, du port du masque obligatoire, et du lavage fréquent des mains". Le rappel de ces dispositions se justifie par le peu de cas que les populations font du respect des gestes barrières, ce qui constitue un facteur de propagation de la maladie.

C'est la raison pour laquelle l'interpellation du numéro un gabonais à ce niveau se veut plus consciente : "Je vous le répète, tant qu'il n'y aura pas l'homologation d'un vaccin au niveau international, ce sont là (les gestes barrières), nos meilleures et seules protections contre le virus." Autrement dit, aussi longtemps que ce vaccin demeurera introuvable, notre conditionnement doit prendre en compte ces nouvelles réalités avec leurs contraintes. Étant entendu que la maladie va continuer à marquer des points. "Du fait de notre campagne de dépistage massif, notre pays connaît et connaîtra une augmentation continue du nombre de compatriotes déclarés positifs. Tous les pays qui ont mis en place une telle stratégie de dépistage massif ont connu le même phénomène du fait de la méthode utilisée."