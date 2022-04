RPM vs RHM : l'épilogue d'un conflit  "fratricide" !

La guerre "fratricide" (Ndlr : inhérente à la paternité du Rassemblement héritage & modernité) entre Alexandre Barro Chambrier et son "ex-frère", Michel Menga M'Essone constitue, désormais, un lointain souvenir. Après une bataille politico-judiciaire, les choses sont maintenant claires. Récemment, le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), la formation politique de Barro Chambrier, a reçu son récépissé définitif du ministère de l'Intérieur. "Je suis heureux de vous annoncer que le ministre d’État, ministre de l’Intérieur vient de délivrer au RPM le récépissé définitif de déclaration de parti politique, portant le No 00232 du 25 mars 2022", a déclaré l'ancien député du 1er siège du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Avant de souligner : "ll s’agit de la conclusion d’une longue et difficile procédure qui aboutit aujourd’hui à la reconnaissance officielle de notre formation politique. Fort de ce succès, nous devons nous mobiliser davantage pour en faire un puissant instrument au service de la lutte pour le changement et l’alternance dans notre pays". Non sans remercier ses compagnons de lutte : "Je voudrais remercier toutes et tous ceux qui n’ont jamais douté de la justesse de notre cause en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation que nous avons connues. C’est la preuve que la patience et la persévérance finissent toujours par payer".

Nul doute que l'obtention, pour ainsi dire, "au forceps" dudit récépissé fait la joie du "Patriote et Moderniste en chef" et des siens. Une bonne nouvelle pour cette chapelle politique. Laquelle chapelle ira sans aucun doute participer aux élections générales à venir sous sa propre bannière. Et ce, sans aucune inquiétude ; vu que cette formation politique en quête d'alternance politique exerce, dès à présent, ses activités en toute légalité. Ainsi, son réel poids politique sera bientôt connu. Une question s'impose tout de même à ce niveau. Doit-on comprendre que le RPM est effectivement le fruit de la transformation du RHM, et auquel cas, le RHM n'existe plus ?

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon