RPM : pour la réouverture des lieux de culte

L'ensemble des responsables de cette écurie politique, son président Alexandre Barro Chambrier en tête, sont d'avis que le maintien de certaines restrictions chez nous est préjudiciable pour de nombreux secteurs.

"On observe le maintien de la fermeture des églises, des temples et des mosquées alors qu'il est possible d'adopter un protocole sanitaire à l'exemple des dispositifs spécifiques déjà observés dans d'autres secteurs d'activités. On comprend aisément ici qu'on cherche à maintenir le plus longtemps possible les religieux dans le silence", a déclaré sans détour Faustin Laurent Bilie-Bi-Essone. Avant d'inviter le gouvernement à revoir sa copie en la matière. Et d'ajouter : "C'est pourquoi le RPM associe sa voix à tous ceux qui réclament l'ouverture immédiate des lieux de culte." Voilà de quoi donner du baume au cœur des leaders religieux qui attendent impatiemment la reprise de leurs activités.