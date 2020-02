RPM : Point sur l'actualité nationale

Pour le porte-parole du RPM, Alain-Michel Mombo, il s'est agi de procéder essentiellement à un large échange de vues sur l'actualité nationale. En revenant notamment sur la récente déclaration du président du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais (PDG) à l'Assemblée nationale. "Un événement inédit dans les annales politiques de notre pays. Car les députés du PDG expriment publiquement leur opposition à toute velléité de changement de Premier ministre dont le choix relève pourtant de la compétence exclusive du président de la République", a dénoncé Alain-Michel Mombo.

De même, le Conseil exécutif du RPM a exprimé sa "préoccupation face à la nouvelle dégradation de la situation des droits de l'Homme dans notre pays". Non sans avoir déploré "la résurgence du phénomène de coupures d'eau dans de nombreux quartiers de Libreville et à l'intérieur du pays, alors que le gouvernement avait annoncé que la fourniture d'eau constituait une des priorités de son action à court et moyen termes".