RPM : Barro Chambrier en appelle à la mobilisation des forces du changement

C'est entre autres ce qu'il faut retenir de la récente tournée dans la province de la Ngounié du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM).

Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier, vient de boucler une nouvelle tournée dans la Ngounié où il a visité les principales localités de ladite province dont le chef-lieu Mouila. L'homme a également profité de l'occasion pour animer des causeries dans plusieurs villages. Ce périple, commencé le 11 juillet dernier, lui a permis d'échanger à nouveau avec les populations locales.

Partout où il est passé, ce dirigeant politique de l'opposition a évoqué plusieurs sujets parmi lesquels, la situation socio-économique du Gabon et la gouvernance du pouvoir en place. Tout comme il est revenu, au cours de ces échanges avec ses hôtes, sur les problématiques touchant directement au quotidien des populations visitées. Parmi celles-ci, on cite l'absence d'infrastructures, le conflit homme-faune, l'inflation galopante et son corollaire, la cherté de la vie, le chômage des jeunes, etc. Toutes choses ayant conduit le président du RPM à inviter les populations à soutenir le changement et l'alternance au sommet de l'État.

Et à la mobilisation pour cette cause. "Il faut rester mobilisées et s'investir pleinement dans la lutte pour le changement. Ensemble tout est possible", a martelé l'ancien ministre de feu le président Omar Bongo Ondimba et ex-député (PDG) du 4e arrondissement de Libreville. Soulignons que la nouvelle tournée à l'intérieur du pays d'Alexandre Barro Chambrier intervient à un peu plus d'un an des élections générales (présidentielle, législatives et locales) que devrait organiser le Gabon en 2023.

O'. N.

Libreville/Gabon