REP : Un bilan d'étape

Le président du Rassemblement espoir pour le peuple (REP), Aimé Régis Renombo, a récemment rappelé le parcours de son mouvement politique. À la faveur d'une rencontre avec la presse organisée dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville.

On retiendra de son propos que depuis sa création en 2017, le REP a fait son petit bout de chemin, sans grand bruit. Le principal objectif visé par toutes les initiatives prises et autres actions menées sur le terrain jusque-là, est de tisser petit à petit sa toile en vue d'implanter le mouvement dans un maximum de provinces du Gabon.

En termes d'occupation de terrain, le REP est désormais présent dans deux provinces. À savoir l'Estuaire et l'Ogooué-Maritime. Plus précisément à Libreville, Owendo, Akanda, Ntoum, Nkoltang et Port-Gentil.