Réorganisation de l'ANFPP : le projet de loi au palais Léon Mba

Ces mots lâchés, mercredi dernier, par la ministre de l'Emploi, Madeleine Berre, devant les membres de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, soulignent la pertinence du texte soumis à l'examen et à l'adoption des députés.

Un texte d'autant plus important que, la réorganisation de l'ANFPP devrait permettre à cette structure d'être en phase, entre autres, avec les besoins de main-d’œuvre et de qualification des entreprises. En mettant un accent particulier sur la promotion des offres de formation de métiers émergents, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté sociale, etc. De sorte que les opérateurs économiques disposent de ressources humaines qualifiées correspondant à leurs besoins, pour dynamiser leurs activités et contribuer ainsi à la lutte contre le chômage par une meilleure adéquation formation-emploi.