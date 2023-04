Remaniement ministériel : de nouveaux entrants dans l’équipe ACBBN

AU lendemain de ces 100 jours à la tête du gouvernement gabonais, le Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze, vient, après soumission au président de la République, de procéder à un remaniement de son équipe gouvernementale. Exigeant de ses collaborateurs des actions concrètes et visibles sur le terrain, le chef de la Primature a opéré les choix suivants :

Par décret du Président de la République en date de ce jour ; et sur proposition du Premier Ministre Chef du Gouvernement, le Gouvernement de la République est remanié comme suit :

 Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

M. Alain-Claude BILIE-BY-NZE

 Ministre d’État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes :

Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épouse TATY

 Ministre d’État, ministre de l’Intérieur :

M. Lambert Noël MATHA

 Ministre d'Etat, ministre de la consommation et de la lutte contre la vie chère M. René NDEMEZO'O OBIANG

 Ministre d’État, ministre du développement industriel et des Petites et Moyennes Industries :

M. Blaise LOUEMBE

 Ministre de la Défense nationale :

 Mme Félicité ONGOUORI NGOUBILI  Ministre des Affaires étrangères :

M. Hermann IMMONGAULT

 Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption :

M. Francis NKEA NDZIGUE

 Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat, et du Plan d’Affectation des Terres :

M. Lee WHITE

 Ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail : Mme Madeleine BERRE

 Ministre de la Justice, garde des sceaux, chargée des Droits de l’Homme et de l’égalité des genres:

Mme Erlyne Antonella NDEMBET épouse DAMAS

 Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des territoires :

M. Michel MENGA M'ESSONE

 Ministre de la pêche et de l'économie maritime :

M. Pascal HOUANGNI AMBOUROUET

 Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale :

M. Yves Fernand MANFOUMBI

 Ministre du Pétrole et du Gaz : M. Vincent de Paul MASSASSA

 Ministre de la Jeunesse et des Sports :

M. Franck NGUEMA

 Ministre de la Santé et des affaires sociales : M. Guy Patrick OBIANG NDONG

 Ministre du Tourisme :

M. Jean-Norbert DIRAMBA

 Ministre de l'économie numérique : M. Jean-Pierre DOUKAGA KASSA

 Ministre du Budget et des Comptes publics :

Mme Edith EKIRI MOUNOMBI ep. OYOUOMI

 Ministre de l’Économie et de la Relance :

Mme Nicole Jeanine Lydie ROBOTY, épouse MBOU

 Ministre de l’Agriculture, de la sécurité alimentaire, chargé de la valorisation de la ruralité :

M. Charles MVE ELLA

 Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert des technologies

M. Patrick DAOUDA MOUGUIAMA

 Ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, chargé de l’Amélioration de l’environnement des affaires :

M. Hugues MBADINGA MADIYA

 Ministre de l’Éducation nationale, chargé de la formation civique Mme Camélia NTOUTOUME-LECLERCQ

 Ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques : M. Séverin Oswald MAYOUNOU

 Ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage, chargé de l'insertion des jeunes :

M. Raphaël NGAZOUZE

 Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme : M. Olivier NANG EKOMIYE

 Ministre des Travaux publics, de l’Équipement et des Infrastructures, chargé de la connexion des territoires :

M.Toussaint NKOUMA EMANE

 Ministre de la Culture et des Arts : M. Max-Samuel OBOUMADJOGO

 Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement M. Rodrigue MBOUMBA BISSAWOU

 Ministre des Transports : M. Roger BIBAYE ITANDAS

 Ministre des Mines et de la Géologie M. Sylvestre Chen MEZUI M’OBIANG

 Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères : Mme Yolande NYONDA

 Ministre délégué auprès du Ministre de l’Éducation nationale, chargé de la formation civique :

Mme Aubierge Sylvine NGOMA

 Ministre délégué auprès du Ministre de l'Energie et des Ressources hydrauliques :

Mme Sidonie MOUSSIROU

 Ministre délégué auprès du ministre de l'économie numérique : Mme Huguette ABODO YOMBIYENI

 Ministre délégué auprès du ministre de la santé et des affaires sociales : Mme Justine LEMBIBI ep. MIHINDOU

 Ministre délégué auprès du Ministre de l'Habitat et de l'urbanisme : M. Jean-Pierre BOUSSOUGOU

 Ministre délégué auprès du Ministre des Travaux publics, de l’Équipement et des Infrastructures, chargé de la connexion des territoires :

M. Emmanuel EYEGHE NZE

 Ministre délégué auprès du Ministre des Transports : M. Eric Joël BEKALE

 Ministre délégué auprès Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert des technologies :

Mme Huguette TSONO

 Ministre délégué auprès du ministre des Eaux et forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du plan climat, et du plan d’affectation des terres :

M. Martin MOULINGUI MABENDE

 Ministre Délégué auprès du Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national et de l’économie sociale:

M. Mamadou OMAR BOUENI

 Ministre délégué auprès du Ministre de l’intérieur : M. Jean-Claude IVALA