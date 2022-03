Remaniement ministeriel: Biendi Maganga Moussavou et Carmen Ndaot débarqués du gouvernement

Le gouvernement gabonais a été remanié ce mardi 08 mars 2022 sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Au rang des sortants figurent Biendi Maganga Moussavou, Carmen Ndaot, Sosthène Ossoungou, Mathias Otounga Ossibadjouo, Prisca Koho Nlend et Edgard Anicet Mboumbou Miyakou.

Parmi les entrants on compte Félicite Ongouori Ngoubili qui aura le porte feuille de la Défense nationale, Jean-Pierre Doukaga Kassa à l'Economie numérique, Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI aura la mission de conduire le ministère du budget et des comptes publics.

L'Agriculture sera conduit par Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation : M. Charles MVE ELLA. Le poste des Mines revient à Elvis OSSINDJI, pendant que Olivier Nang Ekomie prend les commandes de l'Habitat et l'urbanisme.

Parmi les ministres délégués on note l'entrée de Sidonie Moussirou sera ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques et de Max Samuel Oboumadjogo aux côtés de Patrick Mougiiama Daouda, désormais Ministre délégué auprès du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts. Au ministère de l’Économie numérique on enregistre Huguette ABODO YOMBIYENI et Mme Yolande NYONDA aux Affaires étrangères.