Référendum à venir : le "oui mais" du FPG

À la suite de plusieurs autres acteurs politiques et de la société civile, le président du Front patriotique gabonais (FPG), Gérard Ella Nguema, non moins député de la Transition, s'est prononcé, lundi, sur l'autre étape majeure de l'actuelle Transition à savoir le référendum à venir.

D'entrée le leader du FPG s'est braqué contre les partisans du non à l'échéance à venir, tant logés dans les officines politiques que celles de la société civile.

Des partisans, rappelle-t-il, qui "estiment que le président de la République n'avait pas le droit de se prononcer sur le vote du oui au prochain référendum alors que le contenu de la nouvelle Constitution n'est pas encore divulgué officiellement".

Un argumentaire qu'il balaie d'un revers de la main, car précisant que ledit référendum va constituer la suite logique du dernier Dialogue national inclusif (DNI), ayant accouché de pas moins de 1000 recommandations traduites en actes vont permettre de "remettre le pays sur les bons rails".

"Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, en appelant la population Référendum à venir : le "oui mais" du gabonaise à voter oui au référendum prochain, ne fait que se plier à la volonté du peuple gabonais qui avait déjà élaboré leurs recommandations pendant les deux premières phases du Dialogue", souligne-t-il.

Avant d'emboîter le pas au chef de l'État : "(...) Après avoir rappelé que la prochaine Constitution a pour contenu les recommandations du dernier Dialogue national d'Angondjé, je voudrais donc, à la suite du président de la République, aussi appeler les Gabonais à voter oui au prochain référendum, parce que le oui, j'en suis convaincu, prendra en compte les recommandations des Gabonais".

Non sans toutefois poser une condition : "(...) Si jamais la loi qui exige à tout citoyen qui prétend à la fonction présidentielle et à d'autres fonctions sensibles d'être né de père et de mère gabonais d'origine ou autochtones ne figure pas dans la prochaine Constitution, ma position au référendum prendra une autre tournure."

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon