Référendum : Alexis Boutamba Mbina appelle à la responsabilité collective

À quelques jours de la célébration de la première année de l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Médiateur de la République, Alexis Boutamba Mbina, n'a pas manqué de dresser le bilan du nouveau système, à la faveur d'une déclaration.

"(...) Tel un bateau ivre d'un système devenu autiste, partant à vau-l’eau avec des jeunes enfants sans expérience aux commandes de l'État, devenus inconsciemment des mutins qui trouaient la coque de leur propre bateau qui prenait de l'eau de toute part", a-t-il déclaré pour justifier l'éviction d'Ali Bongo Ondimba, le 30 août passé.

Près d'un an plus tard, ce dernier exhorte ses concitoyens à se projeter.

"Je vous invite à regarder vers l'avenir avec optimisme. Ensemble, tous les espoirs sont permis pour pouvoir bâtir un Gabon nouveau, un Gabon uni, juste et prospère", préconise-t-il.

Avant de renchérir : "Un Gabon où chaque enfant peut rêver et réaliser ses ambitions, où chaque citoyen peut vivre en paix et en sécurité".

Non sans ajouter : "Dans l'enthousiasme et l'euphorie des jours à venir, n'oublions pas d'où nous venons, soyons attentifs et sobres d'esprit. C'est l'occasion d'appeler toutes les forces vives de la Nation à se mobiliser davantage derrière l'ensemble des entités qui pilotent le processus de la Transition pour porter plus loin, jusqu'au bout, toutes les initiatives censées aboutir à la refondation de l'État…" Naturellement le Médiateur de la République n'a pas occulté le référendum à venir.

"À ceux qui seront désignés aux responsabilités de conduire les futurs rendez-vous électoraux, au moment où se pointe le prochain référendum, de ne pas oublier dans l'intimité de leur conscience (le Gabon d'abord), avant tout autre intérêt", souhaite-t-il.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon