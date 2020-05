Réduction du temps du travail : une mesure dictée par les événements

Au regard du caractère inédit de la situation, le gouvernement s'est vu obligé effectivement de réduire le temps du travail tout en tenant compte de la nécessité d'éviter la propagation du virus en milieu professionnel.

De fait, la durée légale du temps de travail n'est plus la même, pour tous les travailleurs. Ceux d'entre eux assurant les services non essentiels sont ainsi tenus d'être à leurs postes de travail de 7 heures 30 à 14 heures, quand ils ne peuvent recourir au télétravail. Une entorse à la légalité justifiée par la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. D'où la nécessité pour les travailleurs des services essentiels de présenter leur laissez-passer, à chaque poste de contrôle érigé par les éléments de nos Forces de défense et de sécurité durant cette période. Vu que leur temps de travail court, quelquefois, au-delà de 18 heures, début du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national.